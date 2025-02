Ministrstvo za obrambo dodelilo sredstva 14 veteranskim organizacijam

Ljubljana, 24. februarja - Minister za obrambo Borut Sajovic in predstavniki veteranskih organizacij so danes na ministrstvu za obrambo podpisali pogodbe o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov za leto 2025. Sredstva v višini dobrih 1,9 milijona evrov bo prejelo 14 veteranskih organizacij, so sporočili z ministrstva.