Newyorške borze pozdravile Applovo napoved investicije

New York, 24. februarja - Indeksi na newyorških borzah so na začetku novega trgovalnega tedna obarvani zeleno in bi tako lahko nadoknadili nekaj izgub preteklega tedna. Vlagatelji so pozdravili današnjo napoved ameriškega tehnološkega velikana Apple, da bo v naslednjih štirih letih v ZDA vložil več kot 500 milijard dolarjev in ustvaril 20.000 delovnih mest.