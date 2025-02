Ljubljana, 24. februarja - Trgovalni teden na Ljubljanski borzi se je začel s padcem. Indeks SBI TOP je zdrsnil za 0,83 odstotka in se ustalil pri 2024,64 točke. Posredniki so opravili za 1,59 milijona evrov poslov, veliko večino z delnicami Krke, NLB in Petrola.