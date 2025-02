Po volitvah v bundestagu pet strank, Merz v oblikovanje vlade s socialdemokrati

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Berlin, 24. februarja - Zmagovalka nedeljskih parlamentarnih volitev v Nemčiji, konservativna unija CDU/CSU, bo koalicijo skušala oblikovati s socialdemokrati. Kanclerski kandidat Friedrich Merz si želi, da bi Nemčija vlado dobila do velike noči. V bundestag je bilo izvoljenih pet strank, pod pragom so ostali liberalci in Zavezništvo Sahre Wagenknecht.