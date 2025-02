Zakonodajni paket s področja kmetijstva bodo začele obravnavati delovne skupine

Ljubljana, 24. februarja - V torek bodo z delom začele delovne skupine, ki bodo preučile šest osnutkov zakonov in novel zakonov s področja kmetijstva, ki so v javni obravnavi. Kmetijsko ministrstvo bo razpravo o osnutkih, ki bo potekala za vsak zakonodajni osnutek posebej do konca javne obravnave, opravilo s številnimi deležniki, med drugim s kmetijskimi organizacijami.