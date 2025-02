V Novem Sadu ob protestih državljanov in opozicije izvolili novega župana

Novi Sad, 24. februarja - V novosadski mestni skupščini so danes izvolili novega župana. Položaj je zasedel Žarko Mićin iz vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), pred stavbo skupščine pa so medtem potekali protesti državljanov. V Beogradu so danes zaradi novembrske nesreče na železniški postaji v Novem Sadu sicer pridržali še štiri osumljence, poročajo srbski mediji.