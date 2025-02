22-letnik zaradi suma vožnje pod vplivom drog začasno izgubil vozniško dovoljenje

Dornberk, 24. februarja - V Dornberku so policisti v nedeljo okoli 14. ure ustavili 22-letnega voznika avtomobila. Odredili so mu hitri test, rezultat pa je bil pozitiven na prepovedane droge. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, na okrajno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog, so danes sporočili s PU Nova Gorica.