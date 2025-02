Umrla pionirka televizijske režije Marija Šeme Baričevič

Ljubljana, 24. februarja - Umrla je režiserka Marija Šeme Baričevič, ki je na nacionalni televiziji utirala pot svojim kolegom in kolegicam, ki so začeli režirati igrane in dokumentarne oddaje ter televizijske filme. Leta 1927 rojena Šeme Baričevič je umrla v soboto, so danes sporočili iz Društva slovenskih režiserjev in režiserk.