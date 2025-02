Na Univerzi v Mariboru v okviru Erasmus+ novih 321 tujih študentov

Maribor, 24. februarja - Univerza v Mariboru s sodelovanjem v programu Erasmus+ že več kot 25 let vključuje v študijski proces tuje študente in omogoča svojim študentom mednarodno izkušnjo študija in prakse v tujini. Z začetkom poletnega semestra prihaja na njene fakultete novih 321 tujih študentov. Največ jih je iz Turčije (58), sledita Francija (38) in Portugalska (33).