Filmski svet s pobudo proti preoblikovanju rimskih kinemtografov

Rim, 25. februarja - Vodilni filmski režiserji in igralci so z globalno peticijo pozvali italijanske oblasti, naj preprečijo preoblikovanje rimskih kinematografov v nakupovalna središča, hotele in supermarkete, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. S pobudo nagovarjajo italijanskega predsednika Sergia Mattarello in premierko Giorgio Meloni.