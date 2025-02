Pristojni pozivajo h kastraciji in sterilizaciji hišnih ljubljenčkov

Ljubljana, 24. februarja - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike spodbuja k sterilizaciji oziroma kastraciji hišnih ljubljenčkov. Nenadzorovano razmnoževanje živali namreč pripelje do velikega števila zapuščenih in odvrženih živali, opozarjajo. Predvsem nenadzorovano razmnoževanje mačk predstavlja veliko breme za lokalne skupnosti in zavetišča.