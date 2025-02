V pripravi prostorski načrti za nadgradnjo zasavske proge in dela primorske

Ljubljana, 24. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor na pobudo infrastrukturnega ministrstva pripravlja državne prostorske načrte za nadgradnjo dela železniške proge v smeri Primorske kot tudi proge med Ljubljano in Zidanim Mostom. Javno objavo pobude za nadgradnjo odseka Logatec-Postojna načrtujejo od sredine marca do sredine aprila.