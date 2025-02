V družbi Mahle pogajanja med upravo in sindikatom še vedno tečejo

Šempeter pri Gorici, 24. februarja - Seznam presežnih delavcev v šempetrski družbi Mahle, ki je lani napovedala, da naj bi letos odpustila 610 zaposlenih, še vedno ni narejen. Da naj bi bil ta pripravljen v teh mesecih, so sicer v družbi zagotavljali že na začetku leta, kot so zdaj potrdili za STA, pa težka pogajanja še vedno tečejo. To so potrdili tudi v sindikatu družbe.