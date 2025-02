Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malo pod izhodiščem

Ljubljana, 24. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,09 odstotka v minus. Najgloblje so padle Petrolove delnice, ki se cenijo za več kot dva odstotka, po drugi strani pa največjo rast, skoraj petodstotno, beležijo delnice Telekoma Slovenije. Vlagatelji so doslej največ prometa ustvarili z delnicami Krke, NLB in Petrola.