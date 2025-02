Objavljen razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja

Ljubljana, 24. februarja - Na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter v uradnem listu je objavljen javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2025/26. Rok za oddajo prijave je do 20. marca, za sofinanciranje programov pa je predvidenih 350.000 evrov, so danes sporočili z ministrstva.