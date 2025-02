Vipavski svetniki zanikajo nasprotovanje Boscarolovemu projektu v Podskali

Vipava, 24. februarja - Informacije po seji občinskega sveta Vipava, na kateri so obravnavali najemno pogodbo za gostinski lokal v Podskali v Vipavi, so razburkale javnost. Svetniki zanikajo nasprotovanje projektu obnove ter predlagani rešitvi ureditve gostinskega lokala, kot sta si zamislila zainteresirana najemnika stavbne pravice Ivo Boscarol in Denis Ibrišimović.