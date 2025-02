Zelenski ob tretji obletnici ruske invazije pozdravlja junaštvo Ukrajine

Kijev, 24. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes, ob tretji obletnici ruske invazije na Ukrajino, pozdravil tri leta upora in junaštva svoje države. "Tri leta odpora. Tri leta hvaležnosti. Tri leta absolutnega junaštva Ukrajincev," je sporočil v objavi na družbenih omrežjih in se zahvalil vsem, ki branijo in podpirajo Ukrajino.