Tokio, 24. februarja - Osrednji indeksi na azijskih borzah so ob koncu današnjega trgovanja večinoma obarvani rdeče. S tem so sledili petkovim padcem na newyorških borzah, ko so najnovejši podatki okrepili skrbi vlagateljev glede največjega svetovnega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.