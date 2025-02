Štirje slovenski tekvondoisti na stopničkah v Tivoliju

Ljubljana, 23. februarja - Ljubljanska dvorana Tivoli je bila ta konec tedna prizorišče 16. mednarodnega odprtega prvenstva Slovenije v tekvondoju. To se je končalo uspešno tudi za slovenske predstavnike. V kategoriji na 87 kilogramov sta bila brez konkurence olimpijca Patrik Divković in Ivan Trajković, v kategoriji do 58 kg pa je slavil Domen Molj.