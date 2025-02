Vreme: Oblačno bo

Ljubljana, 23. februarja - Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno in do jutra povečini suho. Jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva oblačno. Zjutraj in dopoldne bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije rahlo deževalo. Popoldne se bo v zahodnih krajih prehodno delno razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.