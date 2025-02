Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. in 23. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Nemška tiskovna agencija dpa je povzela intervju Dela s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom, ki je med drugim kritiziral slovensko in evropsko politiko. Tuje tiskovne agencije so poročale o slavjih slovenske smučarske skakalke Nike Prevc in slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja ta konec tedna.