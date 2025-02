Izidi SP v biatlonu (2)

* Izidi: - moški, skupinski start, 15 km: 1. Endre Stroemsheim (Nor) 38:22,6 (1) 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 12,4 (2) 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 12,7 (4) 4. Campbell Wright (ZDA) 31,4 (2) 5. Martin Ponsiluoma (Šve) 41,9 (4) 6. Tommaso Giacomel (Ita) 44,6 (4) 7. Eric Perrot (Fra) 52,3 (3) 8. Lukas Hofer (Ita) 55,0 (1) 9. Tero Seppala (Fin) 55,0 (1) 10. Jasper Nelin (Šve) 1:16,4 (2) ... 24. Jakov Fak (Slo) 2:38,9 (4) ...