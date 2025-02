Von der Leyen z voditeljema Francije in Velike Britanije o podpori Ukrajini

Bruselj, 23. februarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po telefonskih pogovorih s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in britanskim premierjem Keirom Starmerjem danes zagotovila, da vsi trije neomajno podpirajo Ukrajino. Macron in Starmer bosta prihodnji teden obiskala ZDA in se srečala s predsednikom Donaldom Trumpom.