Van Persie uradno pri Feyenoordu

Rotterdam, 23. februarja - Nekdanji nizozemski nogometni napadalec Robin van Persie je tudi uradno postal trener Feyenoorda iz Rotterdama, so potrdili v klubu, v katerem je van Persie začel in končal igralsko kariero. Van Persie je nazadnje vodil Heerenveen, a so se dogovorili o prekinitvi sodelovanja pred odhodom v Rotterdam.