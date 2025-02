Trump ponovil zahtevo po povračilu stroškov za ameriško pomoč Ukrajini

Washington, 23. februarja - Trump je v soboto v svojem nagovoru na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) med drugim poudaril, da bo morala Ukrajina zagotoviti nekaj v zameno za podporo, ki so ji jo zagotovile ZDA, in ponovil željo po dogovoru o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. Kijev je prejšnji teden sicer zavrnil prvi predlog ZDA.