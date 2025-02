Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 23. februarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod v severni Sloveniji še deloma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva oblačno. Zjutraj in dopoldne bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije rahlo deževalo. Popoldne se bo v zahodnih krajih prehodno delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: v torek bo pretežno oblačno, popoldne bo v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. V sredo bo oblačno, sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa se bodo padavine širile proti vzhodu.

Vremenska slika: oslabljena vremenska motnja je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo v noči na ponedeljek nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo priteka k nam od jugozahoda razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme. V ponedeljek bo sprva oblačno, v krajih zahodno od nas bo povečini suho, drugod bo rahlo deževalo. Popoldne se bo v krajih zahodno od nas delno razjasnilo.

Biovreme: danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen.