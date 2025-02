Francoz Müller in Argentinec Baez v finalu v Braziliji

Rio de Janeiro, 23. februarja - Francoz Alexandre Müller je v polfinalu teniškega turnirja v Riu de Janeiru s 7:5, 6:7 (3) in 6:3 premagal Argentinca Francisca Comesana. Rojak slednjega, peti nosilec in branilec naslova Sebastian Baez pa je izločil tretjega Argentinca v zaključnem delu Camila Uga s 3:6, 6:1 in 6:1.