Kanalci so se izvlekli v Novem mestu

Ljubljana, 22. februarja - Odbojkarji Alpacem Kanala so le še korak oddaljeni od drugega mesta po rednem delu državnega prvenstva. V sedmem krogu modre skupine jim v Novem mestu proti Krki ni najbolje kazalo, saj so zaostajali z 1:2 v nizih, toda na to so storili preobrat in poskrbeli, da imajo pred drugouvrščenim Calcitom, ki je zmagal v Mariboru, še vedno lepo prednost.