Bankirke z izgubo točk v Kopru še povečale zaostanek za Calcitom

Ljubljana, 22. februarja - V sedmem krogu modre skupine ženskega odbojkarskega prvenstva so za negativno presenečenje spet poskrbele igralke OTP banke Branika. V Kopru so izgubile z 2:3, ker pa so njihove konkurentke, odbojkarice Calcita, zmagale v Novi Gorici, zdaj tri kroge pred koncem za njimi zaostajajo že šest točk.