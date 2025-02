Barcelona spet prehitela Atletico

Las Palmas, 22. februarja - Nogometaši Barcelone so po današnji zadnji tekmi 25. kroga španske lige spet prvi, potem ko so v gosteh premagali Las Palmas z 2:0. Pred tem je madridski Atletico v gosteh premagali Valencio s 3:0. Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so takrat začasno skočili na prvo mesto lestvice s 53 točkami, a je Barca zdaj pri 54.