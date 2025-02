West Ham šokiral Arsenal

London, 22. februarja - Nogometaši Arsenala so v boju za angleškega prvaka prejeli hud udarec. V 26. krogu so zabeležili prvi poraz na domačem igrišču, z 0:1 so morali priznati premoč mestnemu tekmecu West Hamu. Tako je razlika do vodilnega Liverpoola ostala osem točk, Liverpoolčani jo lahko v nedeljo še povečajo.