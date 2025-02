Norveškim biatloncem štafetna preizkušnja na SP, Slovenci 13.

Lenzerheide, 22. februarja - Norveški biatlonci Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingnes Boe so na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju osvojili zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km (1:18:18,1/0+4). Srebrni so bili Francozi (+41,9/0+7), bronasti pa Nemci (+1:35,9/0+10).