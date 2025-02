Francozinjam naslov, slovenske biatlonke dolgo v boju za kolajno

Lenzerheide, 22. februarja - Francoske biatlonke v postavi Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so ubranile naslov svetovnih prvakinj v štafeti v švicarskem Lenzerheideju. Slovenke so bile večji del preizkušnje v boju za prvo štafetno kolajno na SP, na koncu pa so zasedle osmo mesto.