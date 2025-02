Izidi alpskega smučanja v Crans Montani

* Izidi, smuk: 1. Franjo von Allmen (Švi) 1:56,07 2. Marco Odermatt (Švi) 1:56,20 +0,13 3. Alexis Monney (Švi) 1:56,49 +0,42 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:56,88 +0,81 5. Florian Schieder (Avt) 1:56:89 +0,82 6. James Crawford (Kan) 1:56,91 +0,84 7. Stefan Eichberger (Avt) 1:57,08 +1,01 8. Dominik Paris (Ita) 1.57,16 +1,09 9. Miha Hrobat (Slo) 1:57,31 +1,24 10. Elian Lehto (Fin) 1:57,41 +1,34 ... 21. Nejc Naraločnik (Slo) 1:58,49 +2,42 40. Martin Čater (Slo) 1:59,66 +3,59 ... * Skupno, seštevek, moški (26/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1146 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 746 3. Loic Meillard (Švi) 637 4. Franjo von Allmen (Švi) 570 5. Atle Lie McGrath (Nor) 548 6. Timon Haugan (Nor) 528 7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 474 8. Clement Noel (Fra) 464 ... 18. Miha Hrobat (Slo) 274 27. Žan Kranjec (Slo) 222 83. Martin Čater (Slo) 52 127. Nejc Naraločnik (Slo) 10 ... - smuk (6/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 445 točk 2. Franjo von Allmen (Švi) 372 3. Alexis Monney (Švi) 260 4. Miha Hrobat (Slo) 246 5. James Crawford (Kan) 233 ... 26. Martin Čater (Slo) 50 44. Nejc Naraločnik (Slo) 10 ...