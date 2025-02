Nika Prevc peta v kvalifikacijah v Hinzenbachu

Linz, 22. februarja - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (102,6 točke) je bila peta v kvalifikacijah pred tekmo, ki se bo v avstrijskem Hinzenbachu začela ob 12. uri. Pred Prevc, vodilno v pokalu in branilko velikega kristalnega globusa, so bile na prvih treh mestih Nemka Selina Freitag (114,5), Kanadčanka Abigail Streit (108,7) in Japonka Sara Tahanashi (105,5).