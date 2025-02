Nowitzki: Želel sem biti tam za Dončića, za njegovo družino

Dallas, 22. februarja - Nekdanji nemški košarkarski as Dirk Nowitzki je za športno radijsko postajo v pogovorni oddaji The Ticket dejal, da je bil kot vsi šokiran in presenečen po menjavi slovenskega asa Luke Dončića iz vrst Dallas Mavericks k Los Angeles Lakers. Dodal je, da je želel biti na prvi tekmi svojega prijatelja ter podpreti tako Dončića kot njegovo družino.