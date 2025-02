Vreme: Danes bo na jugu oblačno, na severu še sončno

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad južno polovico Slovenije. V severnih krajih bo še sončno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne v severni Sloveniji še deloma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 , v severnih krajih od -3 do 0, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, občasno bo tu in tam možen rahel dež.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se je umaknilo proti vzhodu. Iznad Sredozemlja začenja k nam dotekati nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih južno od nas postopno pooblačilo, drugod bo še povečini sončno. V nedeljo se bo oblačnost povečala tudi drugod.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden. V nedeljo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.