Zaskrbljenost zaradi Trumpovih politik poskrbela za slab teden na Wall Streetu

New York, 22. februarja - Newyorški borzni indeksi so bili na dobri poti do uspešnega trgovalnega tedna, dokler v petek med vlagatelji ni zavladala zaskrbljenost zaradi vpliva politik predsednika ZDA Donalda Trumpa na ameriško gospodarstvo. Indeksi so po petkovih padcih nazadovali tudi na tedenski ravni.