Delo o novih izzivih za Evropo (22. 2.)

Ljubljana, 21. februarja - Miha Jenko v komentarju Trump udarja, Evropa (še) brez odgovorov piše o tem, kako je Donald Trump evropske zaveznike šokiral z geopolitičnim zasukom v odnosu ZDA do Ukrajine, Rusije, malo manj pa z napovedjo carinske vojne. Avtor meni, da prelom v ameriški zunanji in varnostni politiki priča, kako krhka so zavezništva v novi igri interesov.