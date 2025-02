Doha, 21. februarja - Rus Andrej Rubljov in Britanec Jack Draper sta finalista turnirja v Dohi z nagradnim skladom 2,8 milijona evrov. Rus je v polfinalu izločil Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 7:5, 4:6 in 7:6, Draper pa je bil boljši od Čeha Jiri Lehečka s 3:6, 7:6 in 6:3.