V Dubaju za naslov Mira Andrejeva in Clara Tauson

Dubaj, 21. februarja - Finalistki teniškega turnirja serije 1000 v Dubaju sta Rusinja Mira Andrejeva in Danka Clara Tauson. Obe sta v polfinalu premagali višjeuvrščeni igralki. Prva je v treh nizih izločila Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:4, 4:6 in 6:3, Danka pa je bila boljša od Čehinje Karoline Muchove s 6:4, 6:7 in 6:3.