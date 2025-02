Za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil 900.000 evrov

Ljubljana, 21. februarja - Ministrstvo za obrambo je danes v uradnem listu objavilo javni poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin. Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje je 900.000 evrov. Vloge je treba oddati najkasneje do 21. marca, do 14. ure.