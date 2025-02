Meeusu tretja etapa po Algarveju, Roglič varno do cilja

Faro, 21. februarja - Belgijec Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Algarveju. Na trasi med Vilo Realom Santo Antoniom in Taviro (183,5 km) je pričakovano prišlo do sprinterskega zaključka, slovenski as Primož Roglič, sicer Meeusov moštveni kolega, pa je etapo varno končal v času zmagovalca.