Na Ljubljanski borzi v tem tednu za skoraj 28 milijonov evrov prometa

Ljubljana, 21. februarja - Borzni posredniki so na Ljubljanski borzi v tem tednu sklenili za 27,78 milijona evrov poslov, od tega za 3,91 milijona s svežnji. Indeks SBI TOP se je na tedenski ravni okrepil za 2,68 odstotka in trgovanje končal pri vrednosti 2041,52 točke. Trgovalni teden sta zaznamovali objavi poslovnih rezultatov NLB in Luke Koper.