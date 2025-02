Projekt zavoda Aspira o participativnem proračunu Trbovljčane vzpodbudil k sodelovanju pri razvoju kraja

Trbovlje, 21. februarja - Zavod Aspira Trbovlje zaključuje dvoletni projekt Odločamo skupaj - aktivna participacija in transparentnost v participativnem proračunu. S projektom so krajane vzpodbudili k sodelovanju pri razvoju kraja, so zapisali v sporočilu za javnost. Povečali so tudi prepoznavnost in učinkovitost participativnega proračuna, so še navedli.