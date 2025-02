Izrael pripadnike Hamasa obtožil umora dveh dečkov

Tel Aviv, 21. februarja - Izraelska vojska je palestinsko gibanje Hamas obtožila umora Ariela in Kfirja Bibasa, ki sta bila ob ugrabitvi 7. oktobra 2023 stara štiri leta oz. devet mesecev, njune posmrtne ostanke pa so Izraelu predali v četrtek. V Izraelu se vrstijo obsodbe, sorodniki dečkov pa so kritični tudi do oblasti, češ da niso zaščitile talcev.