Osmerica Slovencev bo nastopila v smučarskem teku v Trondheimu

Ljubljana, 22. februarja - Osmerica slovenskih tekačev in dve tekačici bo nastopila na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki bo v Trondheimu od 26. februarja do 9. marca. Glavni trener slovenske reprezentance, Norvežan Ola Vigen Hattestad, največ pričakuje v sprintu in pravi, da se lahko vsi štirje tekači uvrstijo v izločilne boje, Eva Urevc pa med tekačicami.