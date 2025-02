Ljubljana, 21. februarja - Svojci od četrtka pogrešajo mladoletnega Izaka Čeparja iz Srževice na območju policijske postaje Šentjur. Visok je okoli 190 centimetrov, je vitke postave in ima kratke temne lase ter bradico. Oblečen je v temno zeleno majico s kapuco, hlače vojaškega vzorca in črno bundo, so sporočili s Policijske uprave Celje.