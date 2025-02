Tonin po sporu s SDS oblikoval svojo nacionalno delegacijo v skupini EPP

Bruselj, 21. februarja - Vodja NSi in evropski poslanec Matej Tonin je oblikoval svojo nacionalno delegacijo znotraj politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu. Kot razlog v njegovi pisarni navajajo, da so se pojavili pritiski s strani SDS, ki so privedli v razrešitev Tonina z mesta zakladnika delegacije.