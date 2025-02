Zunanji ministri EU omilili gospodarske sankcije proti Siriji

Bruselj, 24. februarja - Zunanji ministri EU so danes začasno odpravili del gospodarskih sankcij proti Siriji, kjer so decembra uporniške skupine strmoglavile predsednika Bašarja al Asada. Sankcije so odpravili za energetski, prometni in bančni sektor. S tem želi unija podpreti vključujočo politično tranzicijo v Siriji, pa tudi njeno okrevanje in obnovo.